Germania construieste inca un gazoduct care transporta gaze rusesti in Europa, in ciuda opozitiei intampinate pe continent

Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente, transmite AFP."Nord Stream 2 AG a demarat astazi lucrarile offshore pregatitoare pentru amplasarea ulterioara a conductelor in golful Greifswald" de pe coasta Marii Baltice, a anuntat marti consortiul responsabil pentru proiectul gazoductului Nord Stream 2."Toate lucrarile sunt executate pe baza aprobarilor eliberate pentru constructia si exploatarea gazoductului Nord Stream 2 in apele teritoriale ale Germaniei", se mai arata in comunicatul de presa.De asemenea, au inceput lucrarile pregatitoare si in Finlanda ca urmare a aprobarilor emise de autoritatile finlandeze, precizeaza comunicatul.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream-2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Insa mai multe tari din Estul Europei, in frunte cu Polonia, se opun proiectului Nord Stream 2, care ar urma sa duca la diminuarea tranzitului gazelor naturale rusesti via Ucraina, denuntand implicatiile politice ale proiectului.Adjunctul ministrului polonez de Externe, Konrad Szymanski, a apreciat marti ca gazoductul Nord Stream 2 nu ar trebui construit pentru ca va prejudicia Uniunea Europeana si Ucraina. Potrivit oficialului polonez, dupa ce Nord Stream 2 va intra in functiune, iar Gazprom va avea capacitatea tehnica de a-si deservi clientii din Europa Occidentala fara a recurge la reteaua de gazoducte din Ucraina, orice tranzactie va depinde de bunavointa Rusiei, ceea ce nu constituie o garantie ferma.In replica, Gazprom justifica constructia gazoductului Nord Stream 2 prin preconizata crestere a cererii europene de gaze naturale in anii urmatori.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.In 2017, Gazprom si-a majorat exporturile de gaze naturale spre Europa cu 8,1%, pana la valoarea record de 193,9 miliarde de metri cubi.