Germania decide soarta industriei sale auto: Milioane de masini diesel ar putea fi interzise, in urma unei sentinte

Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti, militanti ai partidului verzilor si stangii radicale, Tribunalul administrativ federal s-a reunit incepand cu ora 10:00 GMT la Leipzig, estul Germaniei, si urmeaza sa anunte decizia sa in cursul acestei zile.Concret, curtea ar urma sa decida, transmit Reuters si AFP.Sunt vizate in principal aproximativ 9,4 milioane vehicule diesel care respecta normele mai vechi, Euro 5 si Euro 4, care sunt inmatriculate in Germania.Pentru puternica industrie auto germana o astfel de interdictie ar fi dezastruoasa.Numai posibilitatea unei astfel de interdictii a dus la scaderea vanzarilor de automobile diesel in tara care a inventat aceasta tehnologie. Cota de piata a automobilelor diesel a coborat de la 48% in 2015 la aproximativ 39% in 2017.Acest dosar are implicatii si dincolo de Germania. Autoritatile din Paris, Madrid, Mexico City si Atena au anuntat ca intentioneaza sa interzica accesul automobilelor diesel in centrul oraselor incepand din 2025, in timp ce primarul din Copenhaga ar vrea sa interzica accesul automobilelor diesel inca de anul viitor.