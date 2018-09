Germania este campioana Europei la cresterea salariilor

Potrivit acestui studiu, cresterea salariilor reale din Germania ar urma sa se accelereze in acest an, dupa un avans de 0,9% in 2017, si va depasi cu aproape un punct procentual cresterea de doar 0,6% asteptata in Franta si avansul de 1% pentru ansamblul Uniunii Europene, transmite AFP."Tinand cont de cresterea economica stabila si de un somaj relativ scazut, cresterea salariilor reale in Germania pare a fi in continuare una modesta", comenteaza Fundatia Hans-Bockler, considerata a fi apropiata de sindicate.Salariatii germani sunt intr-o pozitie de forta care le permite sa solicite majorari salariale semnificative, avand in vedere ca economia germana cunoaste al noualea an de crestere consecutiva. In consecinta, in luna februarie, puternicul sindicat IG Metall a obtinut o majorare salariala de 4,3% de care vor beneficia cei aproximativ 3,9 milioane de salariati din sectorul metalurgiei, sector care in Germania cuprinde grupurile Daimler, Siemens, Bosch, precum si numeroase IMM-uri exportatoare.In ceea ce priveste salariul brut, studiul mizeaza pe o crestere de 3,1% in Germania in acest an, fata de un avans de 2,3% in Franta.Insa, aceasta crestere salariala nu se regaseste decat la o parte din forta de munca din Germania, tara unde companiile evita acordurile la nivel de ramura. Aceasta face ca in Germania"diferenta intre salariile mici si cele medii sa fie mai mare decat in majoritatea tarilor din Europa de Nord sau de Vest", subliniaza cercetatorii de la WSI.Potrivit datelor OECD, in 2016, un procentaj de 18,9% dintre salariatii cu regim de lucru full time din Germania primeau salarii mici, fata de 9,1% in Franta.Autorii studiului subliniaza ca in tarile in care inegalitatile salariale sunt cele mai reduse, in principal Suedia, Belgia, Finlanda si Danemarca, sunt acelea unde conventiile colective sunt mai importante si sunt negociate intr-o maniera centralizata.In alte tari, salariile reale nu vor urma in acest an evolutia conjuncturii si a inflatiei. Astfel, pentru Spania, este preconizata o scadere de 0,3%, fata de o mica crestere de 0,3% in Grecia si una de 0,4% in Marea Britanie. Italia ar urma sa inregistreze performante usor mai bune, respectiv o crestere de 0,9%, in conditiile in care Europa este ingrijorata de viitoarea politica economica si bugetara a noului Guvern de la Roma.