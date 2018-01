Germania estimeaza ca va avea o crestere economica de 2,4% in 2018

In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile de 5,8%. Rata somajului, care este la cel mai scazut nivel de la reunificare, in 1991, ar urma sa scada de la 5,7% in 2017 la 5,3% anul acesta.Ministrul Economiei, Brigitte Zypries, ar urma sa prezinte miercuri noile prognoze de crestere, sustin sursele.PIB-ul Germaniei, motorul economiei europene, a inregistrat in 2017 o expansiune robusta, de 2,2%, acesta fiind cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani, arata o estimare preliminara publicata de Oficiul federal de Statistica (Destatis).Economistii se asteptau ca economia germana sa inregistreze un avans de 2,4% in 2017, dupa o crestere de 1,9% in 2016.De asemenea, Destatis a informat ca Germania a avut anul trecut un excedent bugetar peste estimari, de 38,4 miliarde de euro (1,2% din PIB), cel mai ridicat de la reunificare. Este al patrulea an consecutiv in care se inregistreaza excedent bugetar.