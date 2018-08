Germania ii ajuta cu 340 milioane de euro pe fermierii afectati de seceta

In mod normal, in Germania, responsibilitatea pentru acordarea de ajutoare de urgenta fermierilor revine in principal conducerii celor 16 landuri. Guvernul federal poate interveni in acest domeniu doar daca pagubele provocate ating o "amploare nationala".Julia Kloeckner a informat miercuri, la finalul unei reuniuni a cabinetului, ca fermierii afectati de seceta vor primi din partea Guvernului federal ajutoare speciale in valoare de 150-170 milioane de euro. Daca la aceste fonduri se adauga si ajutoarele acordate la nivelul landurilor, fermierii germani ar urma sa primeasca in total aproximativ 340 milioane de euro, a precizat Kloeckner.Anterior, Asociatia fermierilor germani (DBV) a solicitat acordarea unor ajutoare speciale in valoare de aproximativ un miliard de euro, din cauza pagubelor provocate culturilor agricole de valurile de caldura si de seceta. Germania este al doilea mare producator de cereale din UE, dupa Franta.Culturile agricole din Germania s-au ofilit din cauza celor mai ridicate temperaturi inregistrate in timpul verii dupa 1881 si a secetei prelungite. Pretul graului in UE a atins cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani pe fondul ingrijorarilor cu privire la starea livrarilor.Potrivit DBV, recolta de cereale a Germaniei ar putea sa fie cu 22% mai mica in 2018 comparativ cu cea din 2017. In plus, crescatorii de animale sunt afectati in mod deosebit de pe urma ofertei limitate de nutret, care ii forteaza sa trimita mai multe animale la abator."Declar perioada de seceta din acest an un eveniment meteo cu impact national", a spus Kloeckner.Aceasta a precizat ca daca existenta unei ferme este amenintata, proprietarii se vor califica pentru a primi ajutoare speciale. Potrivit autoritatilor, aproximativ 10.000 de ferme sunt in pericol de faliment, adica una din 25 de ferme din Germania. Kloeckner a mai spus ca este vital ca fermele care risca sa se inchida sa primeasca ajutoare cat mai rapid posibil. Fermele trebuie sa fi suferit o diminuare a veniturilor de cel putin 30% pentru a primi ajutoare.Ultima data cand Guvernul federal de la Berlin a acordat ajutoare fermierilor afectati de seceta a fost in 2003, anul in care s-a inregistrat asa-numita "Vara a Secolului".