Germania, in a treia zi de greva: Angajatii Mercedes-Benz, Porsche si Ford nu mai lucreaza pana nu obtin un program mai scurt

Aceasta greva, care ar urma sa se incheie vineri seara, reprezinta ultimul avertisment al sindicatului IG Metall inainte de votul de saptamana viitoare la care ar putea fi decisa o prelungire a protestelor care ar putea costa companiile germane sute de milioane de euro sub forma de productie pierduta.Invocand cresterea economica robusta inregistrata in prezent de Germania si rata somajului la un nivel extrem de scazut, IG Mettal solicita o majorare salariala de 8% pe 27 de luni pentru cei 3,9 angajati din sectorul metalurgic si industrial al celei mai mari economii europene.De asemenea, sindicatul solicita o reducere a programului de lucru saptamanal de la 35 pana la 28 de ore, pentru ca angajatii sa se poata ocupa de copii, varstnici sau rudele bolnave, precum si posibilitatea de a reveni la un program full time dupa doi ani.Aceasta este prima ofensiva majora a IG Metall pentru reducerea programului de lucru dupa greva de sapte saptamani din 1984 care i-a permis sa obtina o reducere a duratei saptamanii de lucru de la 40 pana la 35 de ore.In ceea ce ii priveste,, atat timp cat salariatii nu vor accepta si posibilitatea prelungirii programului de lucru atunci cand va fi necesar.Aproximativ 200.000 de salariati din peste 100 de companii, printre care constructorul de camioane MAN si constructorul de automobile Ford, au urmat apelul la greva de 24 de ore lansat de IG Metall in zilele de miercuri si joi. Sindicatul estimeaza ca pana la finele zilei de vineri numarul companiilor afectate de miscarea de greva ar urma sa ajunga la 260.Institutul de studii economice DIW a estimat ca o zi de greva ar putea costa companiile aproximativ 62 de milioane de euro sub forma de venituri pierdute, plecand de la ipoteza ca aproximativ 50.000 de angajati, sau in medie 200 de angajati pentru o companie, vor inceta lucrul timp de o zi.