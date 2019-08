Germania: Increderea in economie este la cel mai scazut nivel din ultimii sapte ani

Luni, Institutul de cercetare economica Ifo din Munchen a anuntat ca increderea companiilor germane in economie a scazut in luna august pana la 94,3 puncte, de la o cifra revizuita in sus de 95,8 puncte in luna iulie. Cifra anuntata de Ifo este sub estimarile analistilor, care mizau pe o valoare de 95,1 puncte."Exista si mai multe indicii cu privire la o recesiune in Germania", a declarat presedintele Ifo, Clemens Fuest intr-un comunicat de presa. Acesta a adaugat ca sefii de companii sunt mult mai putin satisfacuti de situatia actuala in timp ce pesimismul cu privire la lunile urmatoare a crescut."In sectorul manufacturier, scaderea indicatorului care masoara increderea companiilor nu a atins inca un prag. Nu se intrevede nicio raza de speranta din partea niciuneia din industriile cheie ale Germaniei", a subliniat Clemens Fuest.Economia concentrata pe export a Germaniei sufera de pe urma agravarii tensiunilor comerciale globale. Produsul Intern Brut al Germaniei s-a contractat in al doilea trimestru, iar Banca Centrala (Bundesbank) prognozeaza o noua contractie in trimestrul al treilea, pe fondul escaladarii disputelor comerciale dintre SUA si China.Performantele dezamagitoare ale economiei germane, prima economie europeana, a inmultit solicitarile pentru stimulente fiscale. Guvernul de la Berlin studiaza mai multe optiuni in cazul in care situatia se va deteriora insa zilele trecute presedintele Bundesbank a spus ca nu este o nevoie urgenta de noi stimulente in conditiile in care rata somajului este aproape de minimul istoric, companiile continua sa investeasca, iar cererea interna ramane robusta.Realizat pe baza unui sondaj in randul a aproximativ 9.000 de firme, indicatorul Ifo arata atat opiniile sefilor de companii fata de conditiile economice actuale din Germania, cat si asteptarile lor pentru urmatoarele sase luni.