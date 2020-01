Germania isi imbunatateste infrastructura feroviara cu o investitie de 12,2 miliarde de euro

Este cu 1,5 miliarde de euro mai mult decat a investit in 2019 si va fi cea mai mare suma cheltuita vreodata de Deutsche Bahn pentru imbunatatirea infrastructurii, a afirmat Ronald Pofalla, membru al Board-ului. Acesta a adaugat: "Cu aceste fonduri, viteza trenurilor va fi mai mare".Deutsche Bahn intentioneaza sa modernizeze 160 de poduri, 1.800 de kilometri de cale ferata si peste 1.900 de macazuri anul acesta.Planul Deutsche Bahn vine dupa ce in 14 ianuarie Guvernul federal anunta investitii de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari) pentru a moderniza si extinde reteaua de cai ferate, o decizie menita sa faca sectorul transporturilor mai ecologic.Planul pe zece ani nu se refera doar la modernizarea cailor ferate, a podurilor si a vagoanelor, ci si la imbunatatirea capacitatii si electrificarea mai multor rute pentru a-i convinge pe pasageri sa renunte la masini si avioane in favoarea trenurilor.Acordul face parte dintr-un plan mai amplu de imbunatatire a infrastructurii Germaniei si de reducere a emisiilor de carbon, in special din transport si generare a energiei. Alte masuri includ taxe mai ridicate pentru zborurile aeriene interne si stimulente pentru eficientizarea incalzirii locuintelor.Pana in 2030, principalele orase germane vor fi conectate printr-o retea de trenuri care vor circula la intervale de 30 de minute.Deutsche Bahn, care are 11.000 de angajati, opereaza cea mai lunga retea de cale ferata din Europa, aproximativ 39.000 de kilometri.Operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn este sub presiune din partea calatorilor pentru a-si imbunatati serviciile si a reduce intarzierile trenurilor. De asemenea, compania se confrunta cu probleme financiare, datoria sa ajungand la 20 de miliarde de euro, iar deficitul de finantare ar urma sa atinga cinci de miliarde de euro pana in 2023, avertizeaza analistii.