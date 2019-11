Germania majoreaza prima pentru achizitionarea de automobile electrice

Asa-numitul "Bonus de mediu" va fi majorat pana la 6.000 de euro pentru fiecare autovehicul electric iar industria auto va continua sa suporte jumatate din costuri, a declarat marti purtatorul de cuvant al cancelarului Merkel, Steffen Seibert. Aceste modificari vor intra in vigoare luna aceasta si vor fi valabile pana in 2025, a precizat Bernhard Mattes, presedintele Asociatiei Germane a Industriei Auto (VDA)."Va fi posibil sa oferim sprijin pentru alte 650.000 pana la 700.000 de vehicule electrice", a spus Steffen Seibert.Din cauza costului ridicat pentru dezvoltare si baterii, pretul autovehiculelor electrice ramane mult peste cel al modelelor comparabile echipate cu motoare pe combustie. De exemplu, ID.3, primul model exclusiv electric al Volkswagen, va avea un pret de pornire de 30.000 de euro, in timp ce versiunea de baza a noului Golf cu motor traditional se va comercializa incepand de la 20.000 de euro.Planul guvernului de la Berlin de a promova autovehiculele electrice include si cresterea numarului de statii publice de incarcare cu 50.000 de unitati in urmatorii doi ani, a mai spus Seibert. Constructorii auto germani vor contribui la finantarea a 15.000 din aceste statii de incarcare pana in 2022."Cred ca aceasta este o sansa pentru a creste cererea, ceea ce va fi un lucru bun pentru noi. Orice ajuta la aceasta transformare, la cresterea cererii consumatorilor, este un lucru bun pentru noi, si in acest sens salutam deciziile adoptate astazi", a declarat Klaus Rosenfeld, directorul general de la producatorul german de componente auto Schaeffler AG.Separat, Ferdinand Dudenhoeffer, directorul centrului pentru studii in industria auto de pe langa Universitatea din Duisburg-Essen, se asteapta ca in anul 2030 sa existe cinci milioane de autovehicule electrice si hibride. Avand in vedere ca punctul de pornire este de 420.000 de vehicule electrice si hibride, la o flota nationala de 47 milioane autovehicule, saltul pana la cinci milioane de unitati ar fi un progres semnificativ, sustine Ferdinand Dudenhoeffer.