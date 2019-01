Germania nu mai este atat de optimista: Cresterea economica nu va mai fi atat de mare in 2019

Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a subliniat ca Germania ar urma sa inregistreze un nou an de crestere in 2019, chiar daca va fi cel mai mic ritm de crestere economica inregistrat dupa 2013, transmite AFP."Economia germana este pe cale sa inregistreze un nou an de crestere, al 10-lea la rand. Aceasta este cea mai lunga faza de crestere economica inregistrata dupa 1996", a spus Altmaier.In 2018, cea mai mare economie europeana a inregistrat un avans de 1,5%, potrivit unei estimari preliminare publicata de oficiul federal de statistica, comparativ cu o crestere de 2,2% inregistrata in 2016 si 2017.In perioada urmatoare, Peter Altmaier estimeaza ca Germania se confrunta in special cu riscuri provenite din mediul economic extern, precum Brexitul, disputele comerciale si contextul fiscal international. Cu toate acestea, Altmaier a spus ca nu exista motive de panica si a reiterat ca va incerca sa reduca taxele pentru a veni in sprijinul angajatilor si companiilor.Potrivit Eurostat, Germania a fost principalul partener comercial al Romaniei, in 2017, in conditiile in care 20% din exporturile si importurile de bunuri ale Romaniei au avut ca destinatie sau au venit din prima economie europeana.La nivelul UE, Germania a fost principala destinatie a bunurilor exportate de 17 state membre si una din primele trei destinatii pentru 22 de state membre.