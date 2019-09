Germania nu se indreapta spre recesiune, asigura Bundesbank

Desi este posibil ca PIB-ul Germaniei sa se contracteze din nou in trimestrul trei din 2019, aceasta nu inseamna ca cea mai mare economie europeana va intra in recesiune, apreciaza Bundesbank.Economistii vorbesc de o "recesiune tehnica" daca PIB-ul se contracteaza doua trimestre consecutiv. In trimestrul doi din 2019 economia germana a inregistrat un declin de 0,1%, dupa un avans de 0,4% in primele trei luni din acest an."Daca economia scade pentru al doilea trimestru consecutiv, acest fapt nu reprezinta un motiv de ingrijorare, nu inseamna ca intreaga faza de expansiune economica s-a incheiat", in conditiile in care consumul privat si rata angajarii nu sunt afectate, se arata in raportul Bundesbank.Scaderea activitatii economice pe perioada verii era o parte normala a incetinirii, dupa o perioada de expansiune solida a PIB-ului, apreciaza Banca Centrala a Germaniei. Cu toate acestea, avertizeaza institutia, exista riscul unei incetiniri semnificative, din cauza efectelor tensiunilor comerciale globale si a incertitudinilor legate de Brexit.Si increderea investitorilor in economia Germaniei s-a imbunatatit peste asteptari in septembrie, arata rezultatele unui studiu al Centrului European pentru Cercetare Economica (ZEW) publicat recent.Indicele referitor la asteptarile investitorilor si analistilor calculat de institutul ZEW s-a imbunatatit de la minus 44,1 puncte in august la minus 22,5 puncte in septembrie. Analistii anticipau un nivel de minus 37 de puncte.Imbunatatirea "nu inseamna ca s-au rezolvat toate problemele cu care se confrunta economia Germaniei. Totusi, avertismentele expertilor de luna trecuta privind intensificarea suplimentara a tensiunilor comerciale globale nu s-au adeverit", a apreciat presedintele ZEW, Achim Wambach. Acesta a explicat ca masurile de stimulare adoptate de BCE au atenuat de asemenea temerile investitorilor.Recent, Banca Centrala Europeana a anuntat relansarea programului de relaxare cantitativa (QE), achizitionand lunar obligatiuni in valoare de 20 de miliarde de euro (22 de miliarde de dolari), incepand cu 1 noiembrie. Acest program se va derula atat timp cat va fi necesar, pentru a intari impactul politicilor BCE, si se va incheia cu putin timp inainte ca BCE sa inceapa majorarea ratelor dobanzilor.