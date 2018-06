Germania nu se va mai indatora suplimentar nici in 2018: Bugetul prevede majorarea investitiilor

Proiectul, aprobat oficial in primele ore ale diminetii de joi, dupa o sedinta maraton de 14 ore a Comitetului pentru buget al Parlamentului german, prevede ca cea mai mare economie europeana nu se va indatora in acest an.Bugetul echilibrat, de 343,6 miliarde de euro (397 miliarde de dolari), prevede majorarea cheltuielilor cu aproape 4% fata de 2017. Suma depaseste cu 2,6 miliarde de euro cifra initiala planificata si vine pe fondul majorarii veniturilor din taxe, transmit DPA si Reuters.Investitiile vor fi majorate anul acesta cu 2,8 miliarde de euro, la 39,8 miliarde de euro, fata de cifra de 37 miliarde de euro anuntata in mai de ministrul de Finante Olaf Scholz.Un acord de ultim moment privind acordarea unor ajutoare familiilor tinere pentru achitarea ratelor la locuinte va fi inclus in buget, costurile fiind estimate la 2,7 miliarde de euro, mai mult decat au acceptat initial crestin-democratii (CDU) condusi de cancelarul Angela Merkel si partenerii lor social-democrati (SPD).Este al cincilea buget consecutiv din 2014 care prevede ca Germania nu se va mai indatora suplimentar. Guvernul se asteapta sa acopere costurile cu veniturile din taxe, estimate la 321,3 miliarde de euro.Proiectul de buget pe 2018 a fost intarziat din cauza procesului indelungat si dificil de formare a coalitiei de guvernare din Germania, in urma rezultatelor neconcludente de la alegerile din septembrie. El urmeaza sa fie votat in Bundestag saptamana viitoare.Germania a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric, a majorarii veniturilor din taxe si dobanzilor reduse.Anul trecut, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din PIB, a informat recent Oficiul federal de statistica (Destatis).Este al patrulea an consecutiv in care Germania inregistreaza un excedent bugetar, prima economie europeana neavand probleme in a respecta regula de deficit din Tratatul de la Maastricht, care stipuleaza ca deficitul bugetar al unui stat membru nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB.Revista germana Der Spiegel a publicat recent o analiza in care se arata ca datoria publica a Germaniei inregistreaza un declin mai rapid decat se estima, datorita majorarii veniturilor din taxe, si ar trebui sa scada sub plafonul de 60% din PIB cerut de Uniunea Europeana in 2019, cu un an mai devreme decat era prevazut.Citand surse apropiate Guvernului de la Berlin, revista germana a anuntat ca datoria publica a Germaniei va scadea la 58% din PIB in 2019, de la 61% din PIB in 2018.Astfel, nivelul datoriei se va reduce sub plafonul de 60% din PIB cerut de Uniunea Europeana cu un an mai devreme decat se estima anterior.