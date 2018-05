Germania nu se va mai indatora suplimentar pana in 2022

Germania a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric, a majorarii veniturilor din taxe si a dobanzilor reduse, transmite AP.Anul trecut, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din PIB, a informat recent Oficiul federal de statistica (Destatis).Este al patrulea an consecutiv in care Germania inregistreaza un excedent bugetar, prima economie europeana neavand probleme in a respecta regula de deficit din Tratatul de la Maastricht, care stipuleaza ca deficitul bugetar al unui stat membru nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB.Miercuri, ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a declarat ca Executivul isi poate respecta promisiunea de majorare a cheltuielilor la diverse programe sociale datorita veniturilor mai ridicate.In perioadele economice bune "politicile financiare responsabile pot reduce datoria si majora investitiile", a explicat oficialul german.Cheltuielile cu apararea ar urma sa creasca cu 1,5 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari) anul acesta, la 38,5 miliarde de euro, apoi la 41,5 miliarde de euro in 2019.Scholz a precizat ca ministerele apararii si dezvoltarii au cerut deja mai multi bani.Revista germana Der Spiegel a publicat luna trecuta o analiza in care se arata ca datoria publica a Germaniei inregistreaza un declin mai rapid decat se estima, datorita majorarii veniturilor din taxe, si ar trebui sa scada sub plafonul de 60% din PIB cerut de Uniunea Europeana in 2019, cu un an mai devreme decat era prevazut.Citand surse apropiate Guvernului de la Berlin, revista germana a anuntat ca datoria publica a Germaniei va scadea la 58% din PIB in 2019, de la 61% din PIB in 2018.Astfel, nivelul datoriei se va reduce sub plafonul de 60% din PIB cerut de Uniunea Europeana cu un an mai devreme decat se estima anterior.