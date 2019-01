Germania nu vrea sa importe energie nucleara ieftina de la vecini

"Vrem sa dispunem de securitate energetica in orice moment", a declarat Peter Altmaier pentru postul de televiziune ZDF, adaugand "nu vrem sa importam energie nucleara ieftina din alte tari. In concluzie, avem nevoie de flexibilitate".Comisia guvernamentala pentru carbune a decis duminica faptul ca, pana la sfarsitul anului 2038, Germania ar trebui sa renunte sa mai arda carbune pentru a obtine energie. De asemenea, Comisia, compusa din politicieni, cercetatori si lobisti, a propus acordarea unor ajutoare de cel putin 40 de miliarde de euro pentru regiunile afectate de renuntarea la carbune.Peter Altmaier a spus ca propunerile Comisiei vor fi analizate si discutate in mod constructiv cu primul ministru dupa care va fi prezentat un plan pentru legile necesare care vor viza atat regiunile afectate cat si care sunt centralele care pot fi scoase din retea. "Pentru ca lumina sa nu se stinga si electricitatea sa continue sa fie furnizata la priza. Germania este o tara cu o securitate ridicata a aprovizionarii", a spus Altmaier.Conform Biroului Federal pentru Statistica, in 2017, 37% din energia electrica a Germaniei a fost obtinuta din arderea carbunelui in termocentrale.