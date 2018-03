Germania, o putere economica fara forta de munca: Angajatorii nemti ii atrag pe muncitori cu vacante la New York si locuinte gratuite

"Ce tanar poate sa mearga la New York pe banii companiei?" se intreaba retoric Kratsch."Aceasta oportunitate creeaza o legatura solida cu compania", a adaugat tanarul.Cautarea de muncitori calificati a devenit o chestiune vitala pentru companiile germane care ofera stimulente variind de la sejururi peste hotare si vacante de schi pana la locuinte subventionate si carnati.Dupa mai multi ani de crestere economica robusta, rata somajului a atins un minim istoric de 5,4% iar in prezent in Germania exista 1,2 milioane locuri de munca vacante, echivalentul populatiei orasului Munchen.Cele mai afectate sunt sectoarele manufacturier, constructii si sanatate, iar un sfert din companii ar putea fi nevoite sa isi restranga productia ca urmare a crizei de personal."Recrutarea este o provocare uriasa si acesta este un lucru pe care il avem in comun cu toate companiile din Germania", declara Maren Kroll, director de resurse umane la fabrica de la Eisfeld unde lucreaza Jakob Kratsch."Persoanele calificate sunt greu de gasit astfel incat trebuie sa cream conditii care sunt atractive", a adaugat Maren Kroll.Fabrica de truse de barbierit pe care firma americana Harry's Inc o are la Eisfeld vrea sa ii multumeasca pe angajati cu mese de pranz subventionate, cursuri de limba engleza si programe de distributie de actiuni.Pericolul pentru Germania este caDupa ce economia a crescut cu 2,2% in 2017, cel mai puternic avans in ultimii sase ani, Banca Centrala a Germaniei avertizeaza ca valul de pensionari si incetinirea migratiei vor afecta oferta de mana de lucru."Exista riscul sa nu fie suficienti muncitori, astfel incat lucrurile sa nu mai fie produse in Germania", a apreciat Raimund Becker, director la Agentia federala pentru somaj din Germania.In aceste conditii, multe companii se uita dincolo de granitele Germaniei pentru a gasi muncitorii de care au nevoie.La aproximativ 400 de kilometri sud-vest de Eisfeld, producatorul de componente auto Burger Group s-a specializat pe recrutarea de muncitori de peste hotare pe care ii ajuta sa se integreze in comunitate.Obeid Allah Norzi are 18 ani si a intrat intr-un program de pregatire in luna septembrie a anului trecut dupa o calatorie dificila din tara sa natala, Afganistan, si pana in Germania unde a primit azil.Compania ii plateste lui Norzi cursurile de limba germana si in plus locuieste intr-unul din cele aproximativ 60 de apartamente detinute de companie."Personalul este principala noastra slabiciune. Producem la limita", a declarat Silke Burger, unul din cei patru membrii ai familei care conduce compania.In incercarea de a atrage muncitori straini, care in prezent reprezinta o treime din personal, este un program denumit Burger Care, care ofera asistenta pentru a putea face fata birocratiei germane, un platou de bun venit cu sunca si carnati produsi local, si frecvente activitati sociale precum excursii in grup, sejururi de schi si meciuri de fotbal.Acest tratament l-a atras pe Dariusz Foerster, un operator de 42 de ani din Polonia, care a petrecut un an in complexul de locuinte gratuite oferite de companie inainte de a-si aduce in Germania sotia si cei doi copii."Compania face multe pentru a ne face sa ne simtim bineveniti. Munca este la fel ca si la firma mea de acasa dar banii sunt mai multi", a aratat Dariusz Foerster, precizand ca in Germania castiga de trei ori mai mult decat in Polonia.Pentru Germania, imigrantii au fost mult timp o solutie in perioadele de criza de mana de lucru, insa acest lucru este pe cale sa se schimbe.Bundesbank a avertizat ca va deveni din ce in ce mai dificil pentru companiile germane sa atraga muncitori din tarile vecine pe masura ce salariile din Europa de Est incep sa recupereze decalajul.