Germania recunoaste: Cea mai mare economie europeana si-a pierdut avantul

Prezentand estimarile Guvernului revizuite in scadere, Peter Altmaier a declarat ca PIB-ul Germaniei ar urma sa inregistreze, atat in acest an, cat si in urmatorii doi ani, un avans de 1,8% (fata de prognoza precedenta de 2,3% in 2018 si 2,1% in 2019), transmite Reuters.In 2017, economia germana a urcat cu 2,5%.Cererea interna va continua sa sprijine expansiunea PIB-ului in 2018 si in 2019, alaturi de rata scazuta record a somajului si cresterea salariilor. In 2019, va fi al zecelea an consecutiv de crestere a PIB-ului Germaniei, contribuind la cea mai indelungata faza de crestere economica din 1966.Majorarea importurilor va ajuta la reducerea deficitului de cont curent la 7,1% din PIB in 2019 si la 6,7% din PIB in 2020.Perspectivele economice sunt afectate de tendintele protectioniste si de disputele comerciale internationale. Economia ar inregistra un ritm mai rapid de crestere daca firmele ar gasi mai rapid muncitori calificati, a explicat Altmaier.