Germania renunta la taxa de solidaritate, care i-a adus anul trecut venituri de 18,9 miliarde de euro

Taxa de solidaritate a fost introdusa la inceputul anilor '90 pentru a acoperi in principal costul reunificarii Germaniei. In 2018, taxa a generat venituri totale de 18,9 miliarde de euro (21,2 miliarde de dolari).Anuntul vine pe fondul cresterii presiunilor in vederea implementarii unor masuri de stimulare a celei mai mari economii europene, care se confrunta cu riscul unei recesiuni.De asemenea, Olaf Scholz a dat asigurari ca autoritatile de la Berlin pot implementa si alte masuri ambitioase, cum ar fi cele de protejare a mediului, fara a face noi datorii."Putem sa ne indeplinim tintele fara a face noi datorii", a raspuns ministrul de Finante, cand a fost intrebat daca mentine fara rezerve obiectivul de a avea un buget echilibrat.Declaratiile lui vin dupa ce, saptamana trecuta, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters ca Olaf Scholz ia in considerare emiterea de noi obligatiuni.Cresterea constanta a economiei face ca Executivul de la Berlin sa inregistreze excedent bugetar, care-i permite sa majoreze cheltuielile publice fara a apela la noi imprumuturi.