Germania se afla in declin pentru prima data din 2015, din cauza tensiunilor comerciale globale

Economia germana a inregistrat in perioada iulie - septembrie 2018 un declin de 0,2%, comparativ cu precedentele trei luni, arata estimarea preliminara publicata miercuri de Oficiul federal de Statistica (Destatis), in timp ce analistii intervievati de Reuters se asteptau la o scadere de 0,1%, transmite Reuters.Fata de trimestrul trei din 2017, PIB-ul Germaniei a crescut cu 1,1% in perioada iulie-septembrie 2018, analistii estimand un avans de 1,3%."Usorul declin al economiei in ritm trimestrial a fost determinat in principal de evolutii comerciale externe: calculele provizorii arata ca au scazut exporturile si au crescut importurile", apreciaza Destatis.Si Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a estimat recent ca avansul economiei germane a fost mai lent in trimestrul trei din 2018, pe fondul scaderii productiei auto dupa implementarea noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP), dar motoarele recentei expansiuni se mentin, astfel incat evolutia PIB ar trebui sa se redreseze in ultimele trei luni din acest an."Germania nu are o problema economica, mai degraba o problema in sectorul auto. Noile proceduri mai stricte de testare a poluarii au dus la reducerea productiei, ceea ce a afectat si alte sectoare", a afirmat Andreas Scheuerle, de la DekaBank.In schimb, Carsten Brzeski, economist la ING, sustine ca, si in eventualitatea asteptatei redresari a industriei auto in trimestrul patru din 2018, datele din perioada iulie-septembrie 2018 "sunt un semnal de alarma", iar "performanta slaba a exporturilor, in pofida deprecierii euro, sugereaza ca tensiunile comerciale si slabiciunea pietelor emergente ar putea afecta si in viitor performanta economiei germane".Luna trecuta, ministrul Economiei, Peter Altmaier, a avertizat ca expansiunea PIB-ului Germaniei pierde din avant deoarece sporirea tensiunilor comerciale pe plan extern si lipsa de personal calificat pe plan intern limiteaza perspectivele de crestere ale celei mai mari economii europene.Prezentand estimarile Guvernului revizuite in scadere, Peter Altmaier a declarat ca PIB-ul Germaniei ar urma sa inregistreze, atat in acest an, cat si in urmatorii doi ani, un avans de 1,8% (fata de prognoza precedenta de 2,3% in 2018 si 2,1% in 2019).In 2017, economia germana a urcat cu 2,5%.Cererea interna va continua sa sprijine expansiunea PIB-ului in 2018 si in 2019, alaturi de rata scazuta record a somajului si cresterea salariilor. In 2019, va fi al zecelea an consecutiv de crestere a PIB-ului Germaniei, contribuind la cea mai indelungata faza de crestere economica din 1966.Perspectivele economice sunt afectate de tendintele protectioniste si de disputele comerciale internationale. Economia ar inregistra un ritm mai rapid de crestere daca firmele ar gasi mai rapid muncitori calificati, a explicat Altmaier.