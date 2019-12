Germania se gandeste cum sa atraga muncitori calificati din afara UE

Legislatia care intra in vigoare la 1 martie 2020 va usura procedurile pentru ca cetatenii din afara UE sa obtina vize pentru a lucra si a cauta locuri de munca in Germania. Prevederile care in prezent se aplica absolventilor de facultate vor fi extinse si imigrantilor cu calificari profesionale si cunostinte de limba germana."Multe companii din Germania cauta in prezent muncitori calificati, chiar si intr-o perioada in care economia incetineste. Pentru mai mult de jumatate din companii, deficitul de muncitori calificati este in prezent principalul risc la adresa afacerilor", a declarat presedintele Asociatiei Camerelor de Comert si Industrie din Germania, Eric Schweitzer, care a facut un apel pentru implementarea "efectiva si nebirocratica a noii legislatii".La reuniunea de luni se va discuta care sunt tarile pe care companiile germane vor sa se concentreze "si vom elimina obstacolele birocratice", a declarat la randul sau ministrul german al Muncii, Hubertus Heil. pentru postul RBB Inforadio. Acesta a dat drept exemple procedurile pentru recunoasterea calificarilor profesionale, cunostintele de limba germana si procedurile de obtinere a vizelor. Heil a subliniat ca scopul nu este subminarea salariilor in Germania iar "problema in acest moment nu este aceea ca suntem invadati ci ca nu atragem muncitori calificati".La fel ca si alte state europene, Germania incearca sa realizeze un echilibru intre necesitatile pietei muncii, o populatie nativa care imbatraneste si ingrijorarile cu privire la imigratie.