Germania pregateste o lege prin care se poate imprumuta nelimitat

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, autoritatile de la Berlin intentioneaza sa suspende luni o prevedere din constitutie, care va permite celei mai mari economii a Europei sa lanseze prima mare stimulare fiscala a economiei de dupa 2013, cand Europa isi revenea dupa criza datoriilor.In anul 2009, pentru a frana acumularea de noi datorii, a fost inclus un paragraf special in Constitutia Germaniei. Conform acestui amendament, cunoscut sub numele de frana datoriei, 'debt break', Guvernul federal poate contracta datorii noi pana la echivalentul a 0,35% din Produsul Intern Brut. Insa Berlinul poate depasi acest prag daca Germania este lovita de un dezastru natural sau in "situatii de urgenta exceptionala", care sunt dincolo de controlul statului si afecteaza in mod semnificativ situatia financiara a tarii.O sursa citata de Bloomberg sustine ca Executivul condus de Angela Merkel ar putea sa se reuneasca luni pentru a semna un decret cu privire la majorarea imprumuturilor si ar putea cere o sesiune speciala a Parlamentului pentru a fi aprobata aceasta cerere.Decizia Cabinetului are nevoie de aprobarea majoritatii Bundestagului.