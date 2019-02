Germania va cumpara mai multe gaze naturale rusesti indiferent de ce zice Trump

Bloomberg:

Gazul natural va fi unul din principalii beneficiari ai eforturilor cancelarului Angela Merkel de a inchide termocentralele si centralele nucleare, care genereaza jumatate din energia electrica a Germaniei. Chiar daca Berlinul vrea sa stimuleze energiile regenerabile, directorii de companii energetice, analistii si investitori sustin ca Germania va avea nevoie de mai multe gaze naturale pentru a echilibra reteaua atunci cand turbinele eoliene si panourile fotovoltaice nu produc energie.Aceste motive explica de ce Merkel permite constructia gazoductului Nord Stream 2 din Rusia si de asemenea incurajeaza noi facilitati pentru a importa gaze naturale lichefiate."Cererea de gaze naturale trebuie sa creasca, cel putin pe termen scurt, pentru a compensa pierderea carbunelui. Acesta este, probabil, motivul pentru care Guvernul german este interesat de Nord Stream 2", a declarat Trevor Sikorski, director la firma de consultanta Energy Aspects Ltd. din Londra.Exista insa unele incertitudini cu privire la cat de multe gaze naturale va avea nevoie Germania si cand anume. Printre aceste incertitudini se numara lipsa de claritate cu privire la ce termocentrale vor fi inchise si cand, ce restrictii va impune Guvernul de la Berlin pentru cresterea costurilor regenerabilelor si daca Germania se poate baza pe statele vecine pentru a compensa pentru lipsurile temporare din retea."Noi promovam un viitor energetic de tip gaze naturale plus regenerabile, spre deosebire de unul de tip carbune plus regenerabile", a spus Steve Hill, vicepresedinte la Shell Energy.Aceste prognoze marcheaza o despartire de ultimele doua decenii, cand industria energiei fotovoltaice a inceput sa creasca iar cererea de gaze a ramas practic constanta. In ultimii trei ani, cererea de gaze naturale a crescut cu 22% pe masura ce reactoarele nucleare au fost inchise dupa accidentul din 2011 de la centrala nucleara de la Fukushima, Japonia.Acum, Germania incepe sa se gandeasca la surse suplimentare de electricitate pe masura ce inchide termocentrale pentru a-si indeplini angajamentele asumate in cadrul acordului de la Paris. Gazele naturale sunt cea mai evidenta alegere. Genereaza emisii poluante mai mici decat carbunele si alimenteaza centrale care pot fi pornite si oprite dupa cum cer dispecerii de retea."Cu siguranta este mai mult loc pentru gazele naturale. Carbunele este de baza si intrebarea acum este in ce masura aceasta baza poate fi inlocuita de regenerabile. Acolo unde este posibil vor fi folosite gaze naturale", a apreciat Jean-Baptiste Dubreuil, analist la Agentia Internationala a Energiei.Insa achizitionarea unor cantitati sporite de gaze naturale risca sa provoace nemultumirea SUA, care vor ca Germania si restul Europei sa dezvolte alternative la gazele naturale rusesti. In prezent, Rusia asigura o parte semnificativa din necesarul de gaze naturale al Germaniei si construieste conducta Nord Stream 2 pentru a creste livrarile.Insa, grupul rus Gazprom nu este singura companie care se pregateste sa livreze mai multe gaze naturale. Trei orase din Germania fac lobby pe langa Guvernul federal pentru a construi primul terminal de gaze naturale lichefiate din Germania. Acest terminal ar permite unor tari precum Qatar, Algeria si chiar SUA sa trimita nave cargo incarcate cu GNL in Germania. Insa folosirea gazelor lichefiate ridica alte semne de intrebare cu privire la securitatea energetica."Cu atat mai mult Europa mizeaza pe GNL, cu atat creste dependenta sa de importuri", a declarat Manfred Leitner, membru in boardul companiei austriece OMV, care este implicata in proiectul gazoductului Nord Stream 2.Exista insa mai multe riscuri care pot incetini si chiar opri expansiunea gazelor naturale, incepand cu vremea neobisnuit de calda care a afectat cererea de combustibil de incalzire in emisfera nordica in iarna aceasta. De asemenea, cat de rapid se vor raspandi automobilele electrice va avea un impact asupra cererii de electricitate. Un alt semn de intrebare este ce termocentrale vor fi inchise primele, avand in vedere ca cele mai poluante, respectiv cele care utilizeaza lignit, sunt in zone cu probleme economice unde Guvernul are nevoie de suportul alegatorilor.