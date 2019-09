Germania va inregistra, pentru al patrulea an consecutiv, cel mai ridicat excedent de cont curent din lume

Excedentul de cont curent din acest an este estimat la 276 miliarde de dolari, a declarat economistul Ifo Christian Grimme, pentru Reuters. El a adaugat ca excedentul Japoniei este previzionat la 188 miliarde de dolari si al Chinei la 182 miliarde de dolari.In contrast, SUA ar urma sa raporteze un deficit de cont curent de 480 miliarde de dolari, cel mai ridicat la nivel mondial.Comisia Europeana considera ca un excedent de cont curent de 6% este sustenabil pe termen lung cand este masurat in functie de marimea economiei tarii. Germania este aproape de acest plafon. In timp ce deficitul Germaniei a atins nivelul record de 8,5% in 2015, Ifo se asteapta in acest an la un excedent de 7,1%.Cu toate acestea, economia concentrata pe export a Germaniei sufera de pe urma agravarii tensiunilor comerciale globale. Produsul Intern Brut al Germaniei s-a contractat in al doilea trimestru, iar Banca Centrala (Bundesbank) prognozeaza o noua contractie in trimestrul al treilea, pe fondul escaladarii disputelor comerciale dintre SUA si China.Performantele dezamagitoare ale economiei germane, prima economie europeana, a inmultit solicitarile pentru stimulente fiscale. Guvernul de la Berlin studiaza mai multe optiuni in cazul in care situatia se va deteriora insa zilele trecute presedintele Bundesbank a spus ca nu este o nevoie urgenta de noi stimulente in conditiile in care rata somajului este aproape de minimul istoric, companiile continua sa investeasca, iar cererea interna ramane robusta.