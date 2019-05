Germania va introduce un salariu minim pentru ucenici

Cabinetul cancelarului Angela Merkel a aprobat miercuri o propunere legislativa care prevede introducerea unui salariu de 515 euro pe luna pentru ucenici, incepand din 2020.Acest salariu ar urma sa creasca in fiecare an, ajungand la 585 de euro pe luna in 2021 si la 620 de euro pe luna in 2022.Potrivit datelor Agentiei Federale a Muncii, aproape 65.000 de ucenici castigau mai putin de 400 de euro pe luna la finele lui 2017 si alti 50.000 castigau mai putin de 500 de euro, acestia reprezentand impreuna 7% din numarul total de ucenici din Germania.Masura care vizeaza salariul minim pentru ucenici este separata de salariu minim national pentru angajati, care a fost introdus in 2015 si al carui nivel este revizuit in mod regulat.In prezent, acest salariu minim national este de 9,19 euro pe ora sau 1.600 de euro pe luna pentru un loc de munca in regim full time.