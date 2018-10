Germania va majora din 2019 salariul minim la 9,19 euro pe ora

Majorarea, care ar putea sprijini consumul in cea mai mare economie europeana, a fost propusa in iunie de o comisie alcatuita din reprezentanti ai angajatilor, ai sindicatelor si experti, transmit AP si Reuters.Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a introdus in 2015 un salariu minim de 8,50 euro pe ora valabil pentru mai mult de trei milioane de muncitori. Ultima data, salariul minim a fost majorat in 2017, pana la nivelul actual de 8,84 euro pe ora."Cred ca un salariu minim de 12 euro pe ora ar fi adecvat. Companiile nu ar trebui sa faca economii in privinta salarizarii", a afirmat ministrul de Finante, Olaf Scholz, pentru publicatia Bild.Cu anumite exceptii, salariul minim se aplica tuturor angajatilor, cu exceptia somerilor de lunga durata, care au gasit un nou loc de munca in ultimele sase luni. Unele sectoare ale economiei germane au insa propriul lor salariu minim, care este mai mare decat cel impus la nivel national.Atat Fondul Monetar International, cat si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica au sfatuit Germania sa majoreze salariile si sa investeasca mai mult pentru a stimula cererea interna si a reduce excedentul sau mare de cont curent.Oficiul Federal pentru Munca a anuntat marti ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in octombrie cu 11.000, pana la cifra ajustata de 2,29 milioane.Rata somajului, care masoara proportia persoanelor fara loc de munca in raport cu populatia apta de munca, s-a mentinut la 5,1% luna aceasta, fiind cel mai redus nivel de dupa reunificarea Germaniei, in 1990. Analistii se asteptau ca rata somajului sa se mentina la 5,1%, iar numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sa scada cu 12.000.In schimb, numarul de angajati a urcat cu 557.000 in septembrie, ajungand la nivelul record de 45 de milioane, a anuntat separat Oficiul federal de statistica (Destatis) .