Germania va primi o cale ferata puternica: Masurile luate de nemti pentru protectia mediului, primite cu entuziasm de Deutsche Bahn

Printre masurile vizate de Guvernul de coalitie condus de cancelarul Angela Merkel se numara promovarea transporturilor publice si a calatoriilor cu trenul, cresterea pretului calatoriilor cu avionul in Germania si diverse subventii pentru dezvoltarea de automobile electrice sau pentru instalatii de incalzire ecologice.Desi pachetul de masuri i-a dezamagit pe activistii de mediu, o serie de masuri individuale precum promovarea calatoriilor cu trenul ar putea avea un impact asupra companiilor vizate.Intr-o conferinta telefonica organizata duminica, Richard Lutz a precizat ca pachetul pentru protectia mediului include si o reducere a Taxei pe Valoarea Adaugata pentru biletele de tren, ceea ce ii va aduce Deutsche Bahn venituri suplimentare in valoare de 20 miliarde euro pana in 2030."Am spus intotdeauna: Germania are nevoie de o cale ferata puternica. Incepand de vineri putem spune: Germania va primi o cale ferata puternica. Acum suntem in ofensiva si reconstructie" a spus Richard Lutz.Companiile europene de cai ferate ar urma sa fie principalele beneficiare ale tranzitie dinspre transportul cu automobilul si avionul spre sistemul public de transport care emite mai putin dioxid de carbon. Deutsche Bahn opereaza cea mai lunga retea de cale ferata din Europa, aproximativ 39.000 de kilometri.In acest context, Richard Lutz a spus ca Deutsche Bahn intentioneaza sa cumpere 30 de noi trenuri de mare viteza pana in 2023, pentru a putea face fata preconizatei cresteri a numarului de pasageri, ceea ce inseamna un contract in valoare de un miliard de euro pentru companiile producatoare de trenuri. In prezent trenurile de mare viteza ICE-4 utilizate de compania Deutsche Bahn sunt produse de Siemens si Bombardier, insa Lutz a spus ca noile trenuri nu vor fi de acelasi tip.Urmeaza acum ca planul convenit de coalitia guvernamentala, care prevede de exemplu investitii de 86 miliarde euro, impartite intre Guvernul de la Berlin si operatorul feroviar Deutsche Bahn, numai pentru modernizarea cailor ferate, sa fie adoptat si in consiliul de ministri.