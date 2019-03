Germania vrea sa inaspreasca legislatia privind investitiile straine

Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a propus in februarie crearea fondului, ca parte a noii strategii industriale mai defensive, iar trei oficiali au declarat pentru Reuters ca Executivul lucreaza acum la proiectul de lege necesar pentru ca fondul sa fie operational din 2020.Altmaier a precizat ca in Germania sectoarele industriale cheie sunt considerate a fi cele din domeniile auto, otelului si aluminiului, echipamentelor industriale si medicale, utilajelor de constructii, produselor chimice, opticii, tehnologiilor verzi, apararii si printarii 3D. Printre companiile a caror supravietuire a fost descrisa de Altmaier ca fiind esentiala pentru economia germana sunt nume importante, ca Deutsche Bank, Thyssenkrupp, Siemens, dar si cei mai mari producatori auto: Volkswagen, Daimler si BMW.Ministrul Economiei a cautat sa-i reasigure pe cei care i-au criticat masurile ca Germania ramane deschisa investitiilor straine directe, iar Guvernul va interveni cat mai putin posibil.Inasprirea regulilor privind investitiile straine in companiile de importanta strategica din cea mai mare economie europeana vine pe fondul apetitului Chinei pentru companiile germane, apreciaza analistii. Acestia adauga ca ar putea fi modificate reglementarile privind comertul extern pentru ca statul sa se asigure ca tehnologiile cheie raman in posesia germanilor.Fondul de investitii al statului german ar urma sa lucreze cu sectorul privat in vederea achizitionarii de participatii la companiile amenintate de preluari ostile. Statul ar putea prelua initial o participatie pe care sa o vanda cat mai curand posibil investitorilor privati sau ar putea lucra de la inceput cu investitorii privati, explica sursele.Si Parlamentul European a aprobat in februarie infiintarea unui instrument UE menit sa verifice investitiile straine directe (ISD) pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice. Este primul instrument la nivelul UE menit sa verifice investitiile straine directe pe criterii de securitate si ordine publica, acopera ISD facute de companii de stat netransparente in sectoare si tehnologii strategice si cele cu impact asupra programelor si proiectelor europene.Fondul de stat va putea fi gestionat de banca de stat KfW sau ar putea fi in intregime o noua entitate care sa detina actiuni ale companiile, sustin sursele.In ultimele decenii, Germania s-a apropiat din ce in ce mai mult de China, din punct de vedere economic. Statul asiatic este acum cel mai mare partener comercial al Germaniei, volumul total al comertului bilateral ajungand la aproximativ 186,6 miliarde de euro (230 miliarde de dolari) in 2017, conform datelor Guvernului german.In Germania si in alte tari, inclusiv SUA, Franta, Australia si Marea Britanie, exista temeri ca in urma preluarilor statul chinez obtine prea mult acces la tehnologiile cheie.Preluarea, in 2016, a producatorului german de roboti Kuka de catre firma chineza Midea a dat nastere la ingrijorari ca statul chinez dobandeste acces la tehnologii de varf, dar, in acelasi timp, isi protejeaza propriile firme de preluarea de catre companii straine.