Germania vrea sa sprijine cu 40 de miliarde de euro micile afaceri si lucratorii independenti

Ministerele inca nu au semnat pachetul de salvare, care ar putea chiar depasi pragul de 40 de miliarde de euro. Ajutorul va fi disponibil sub forma subventiilor directe si a creditelor, adauga sursele.Cel mai mare grup bancar al tarii, Deutsche Bank se asteapta la un recul al economiei germane intre 4% si 5% in acest an, fata de un declin de 1% - 2% previzionat anterior, in timp ce productia industriala ar putea scadea cu 10%."In urma inchiderii fabricilor si a restrictiilor adoptate de autoritati, ne asteptam la un declin economic mai semnificativ in primul semestru din 2020 decat estimam anterior", a afirmat economistul sef al Deutsche Bank, Stefan Schneider.Separat, Institutul economic german IfW si-a revizuit joi estimarile pentru cea mai mare economie europeana, in urma efectelor epidemiei, prognozand un declin intre 4,5% si 9% anul acesta. Este cea mai semnificativa scadere previzionata pana acum.Insa, tot joi, Institutul economic DIW a avertizat ca in 2020 PIB-ul Germaniei s-ar putea contracta doar cu 0,1%.