Nemtii vor o crestere decenta a salariilor si un program de lucru mai flexibil, pentru un echilibru mai bun intre munca si viata

Solicitarea IG Metall de majorare a salariilor cu 6% pentru cei 3,9 milioane de membri ai sai din sectorul electric si al metalurgiei este adecvata, tinand cont de cresterea dividendelor cu 10-15%, firmele avand o marja suficienta pentru a majora salariile fara a afecta investitiile, a explicat Hofmann.Luni, IG Metall a demarat o serie de greve, solicitand o majorare salariala de 6%, precum si posibilitatea reducerii saptamanii de lucru de la 35 la 28 de ore, pentru un echilibru mai bun intre munca si viata. Joi ar urma sa aiba loc urmatoarea runda de negocieri intre sindicate si angajatori."Si cred ca in urma negocierilor vom ajunge la un rezultat decent, angajatorii trebuie sa renunte la pozitia lor", a dat asigurari seful IG Metall.Acesta si-a exprimat scepticismul privind progresele care ar putea fi inregistrate joi in negocierile programate in landul Baden-Wuerttemberg, unde sunt sediile companiilor Daimler, Bosch si Porsche.Greva inceputa luni a afectat landurile Baden-Wuerttemberg, Renania de Nord Westfalia, Saxonia Inferioara, Berlin, Brandenburg, Saxonia, Hesse si Turingia.Angajatorii au respins cererile si au propus o majorare salariala de 2%.IG Metall se asteapta ca pana la 700.000 de persoane sa participe la greva, care ar urma sa se desfasoare timp de cel putin o saptamana.Solicitarile IG Metall reflecta sporirea increderii in randul sindicatelor, care sustin ca angajatii ar trebuie sa beneficieze de pe urma avansului celei mai mari economii europene. Pentru acest an se estimeaza o crestere de aproximativ 2% a PIB-ului Germaniei.Ultimele majorari salariale au fost facute in iulie 2016 (2,8%) si in aprilie 2017 (2%).Sindicatul face campanie pentru reducerea saptamanii de lucru de la 35 la 28 de ore - cu dreptul de a reveni la un program full-time dupa doi ani - pentru angajatii care lucreaza in schimburi si cei care au grija de copii sau alte rude.Recent, seful federatiei patronale Gesamtmetall, Rainer Dulger, a respins cererea privind o saptamana de lucru de 28 de ore, declarand ca ar exacerba lipsa de angajati calificati de pe piata fortei de munca din Germania.