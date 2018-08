Unele lucruri nu se schimba! Iata in ce parte a Germaniei se castiga cel mai bine

Potrivit datelor analizate de gruparea de stanga Die Linke, in landurile din fosta Germanie de Est, in anul 2017 muncitorii au lucrat, in medie, cu 67 de ore mai mult decat cei din Vest. In acelasi timp, salariul brut anual per angajat in cele 10 landuri din Vest este de peste 35.000 de euro, cu aproape 5.000 de euro mai mare decat salariul mediu din Est, transmite DPA."Se pare ca Guvernul federal a pus la punct o piata a muncii speciala in Est. Acest lucru nu este acceptabil", a spus Sabine Zimmermann, un expert din cadrul partidului Die Linke.Oficial, reunificarea Germaniei a avut loc in data de 3 octombrie 1990, cand teritoriul fostei Republici Democrate Germane a aderat la legile si constitutia RFG.Cu toate acestea, timp de multi ani dupa reunificare a persistat un decalaj economic intre Est si Vest, chiar daca o asa-numita taxa de solidaritate a fost perceputa pentru fiecare contribuabil german pentru a stimula dezvoltarea economiei si infrastructurii in Est.