In Germania, pana si gainile muncesc "ceas". Un exemplar a depus, in medie, 298 de oua in 2018

De-a lungul celor douasprezece luni ale anului trecut, fiecare gaina a depus 298 de oua, ceea ce reprezinta un total de 12,3 miliarde de oua produse pentru consum in Germania, relateaza agentia DPA.In functie de tipul de activitate agricola, productia de oua a variat. Spre exemplu, o gaina crescuta in spatiu exterior a depus, in medie, 298 de oua, una de hambar a produs 300 de oua, iar una de cusca a depus 302 de oua pe an.Gainile crescute in sisteme ecologice au depus, in medie, 285 de oua in 2018, un numar usor mai scazut in comparatie cu cel inregistrat in sistemele conventionale.