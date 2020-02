In Germania, salariile au crescut pentru al saselea an consecutiv

Salariile nominale au crescut in ritm anual cu 2,6% in 2019 in timp ce preturile de consum au urcat cu 1,4%. Aceasta inseamna ca salariile reale au crescut in medie cu 1,2% anul trecut - usor mai slab fata de avansul de 1,3% din 2018.Majorarea salariilor si nivelul scazut record al somajului au sprijinit in ultimii ani expansiunea economiei germane, care in mod traditional este dependenta de exporturi. Industria dependenta de exporturi se confrunta cu reducerea cererii de peste hotare, de tensiunile comerciale globale si de incertitudinile legate de Brexit.Din 2010, salariile reale au crescut in medie cu 1,2% pe an.