Introducerea salariului minim i-a facut pe nemti mai productivi (studiu)

Contrar temerilor exprimate inainte de introducerea unui salariu minim pe economie in Germania, acesta "nu a antrenat o scadere a gradului de ocupare", a explicat Christian Dustmann, de la University College London (UCL).Aceasta masura a condus chiar la "cresterea eficientei globale a productiei, gratie redistribuirii muncitorilor din intreprinderile mai putin productive spre intreprinderile mai productive", a adaugat Christian Dustmann.Dupa introducerea unui salariu minim, anumiti angajati cu salarii scazute au migrat spre companii mai mari care ofereau locuri de munca in regim full time si mai bine calificate, precum si o recompensa salariala mai mare pentru aceiasi munca, au observat cercetatorii de la University College London (UCL) si Institutul german pentru piata muncii (IAB).In regiunile unde salariul mediu era mai modest, iar introducerea unui salariu minim a complicat situatia, s-a constatat o scadere a numarului de mici companii cu cel putin trei angajati in beneficiul marilor companii, ceea ce a imbunatatit mix-ul companiilor in aceste regiuni, arata autorii studiului.Coalitia guvernamentala condusa de Angela Merkel a votat in 2014 o lege, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2015, privind introducerea salariului minim de 8,50 euro pe ora si de care urmau sa beneficieze 15% din angajatii din Germania, care pana atunci primeau un salariu mai mic.In 2017, salariul minim pe economie in Germania a fost majorat pana la 8,84 euro pe ora, iar in luna ianuarie 2019 a fost majorat din nou la 9,19 euro pe ora. Urmatoarea revizuire este prevazuta pentru anul 2021.Introducerea salariului minim a avut loc in contextul in care economia germana a traversat un ciclu de crestere sustinuta, iar rata somajului a scazut pana la 5%, cel mai redus nivel inregistrat de la reunificarea tarii in 1990.Cu toate acestea, autorii studiului subliniaza ca "rezultatele nu pot fi generalizate pentru alte piete ale muncii sau alte perioade".