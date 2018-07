Lovita de caldura, Germania a fost nevoita sa importe grau din Romania

"Seamana cu un desert", afirma Thomas Gaebert, despre ferma sa de la Trebbin, sud de capitala Berlin. Colegii sai care cultiva cereale de peste 40 de ani spun ca nu s-au mai confruntat niciodata cu o situatie similara.In ultimele saptamani, Germania a fost nevoita sa importe grau de nutret din Romania, sustine Hendrik Manzke, broker la firma Amme & Mueller GmbH.Thomas Gaebert se asteapta sa piarda o treime din recolta sa obisnuita de grau si mai mult de jumatate din recolta de rapita, dupa ce plantele s-au uscat din cauza lipsei de precipitatii. Situatia este atat de grava in Germania, unde temperaturile au depasit 30 de grade Celsius in lunile mai si iunie, incat multi fermieri prefera sa isi distruga culturile in loc sa incerce sa le recolteze, sustine presedintele Asociatiei Fermierilor Germani (DBV), Joachim Rukwied.Pagubele provocate culturilor de grau din Germania, al doilea mare cultivator de cereale din UE, care se adauga recoltei slabe de anul trecut, ar putea sa ii falimenteze pe multi fermieri, avertiza saptamana trecuta Asociatia Cooperativelor Agricole din Germania (DRV)."Mai multi dintre membrii nostri au nevoie urgent de ajutorul Guvernului", a spus presedintele DRV, Henning Ehlers.O situatie similara se inregistreaza in multe tari din nordul Europei. In Marea Britanie, cea mai fierbinte vara din ultimele patru decenii a afectat culturile de grau, in special avand in vedere iarna umeda si rece care a impiedicat dezvoltarea radacinilor, astfel ca plantele au fost mai vulnerabile la vara secetoasa. In Polonia, peste 66.000 de ferme care se intind pe o suprafata de 1,2 milioane hectare au fost afectate de seceta, sustine Ministerul Agriculturii.La est de Polonia, pagubele provocate sectorului agricol au determinat Lituania si Letonia sa declare stare de dezastru sau stare de urgenta.O alta surpriza neplacuta ar urma sa o constituie recolta de grau a Frantei, cel mai mare cultivator din UE. Desi initial vremea calda si umeda i-a facut pe analisti sa prognozeze cea mai buna recolta din ultimii ani, situatia s-a inrautatit ulterior. Prea multa ploaie si prea putin soare au dus la un spic de grau cu putine boabe, ceea ce inseamna randamente mai mici, sustine firma de consultanta Strategie Grains."Situatia nu este atat de stralucita pe cat ne imaginam", a declarat Gabriel Omnes, analist la Strategie Grains.In ultima luna, firma de consultanta si-a revizuit in jos estimarile privind recolta de grau a Frantei cu 4,6 milioane de tone.Cu toate acestea, acei fermieri care vor fi suficient de norocosi sa stranga o recolta decenta ar putea sa profite de preturile mai mari. Cotatiile futures la grau au inregistrat o crestere de 17% in acest an la bursa de la Paris, astfel ca 2018 ar putea fi primul an pe crestere dupa 2012.