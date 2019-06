Majoritatea companiilor germane doresc ca Merkel sa promoveze relatii bune cu Rusia

Aproximativ 87% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului efectuat la peste 140 de companii au indicat ca Merkel ar trebui sa participe la mai multe evenimente destinate imbunatatirii climatului de afaceri intre cele doua tari.Un astfel de eveniment este forumul economic anual din Sankt Petersburg, reprezentativ pentru oportunitatile de investitii in Rusia. Ministrul german al Economiei Peter Altmaier a semnat o initiativa de promovare mai puternica a relatiilor bilaterale, la forumul desfasurat la inceputul acestei luni.Pentru imbunatatirea relatiilor, 'politica germana poate trimite un semnal clar fara a incalca sanctiunile', a declarat presedintele Camerei de Comert, Matthias Schepp, la Moscova, referindu-se la masurile impuse de UE Rusiei de la anexarea Peninsulei Crimeea, in urma cu cinci ani. El a sugerat ca liderii tarilor ar trebui sa discute mai des.Germania, cea mai mare economie a Uniunii Europene, a fost unul dintre cei mai mari sustinatori ai eforturilor occidentale vizand ca Rusia sa inceteze implicarea in criza din Ucraina. "Germania nu ar trebui sa ia untul de pe painea partenerilor sai, indiferent daca sunt in tari aflate sub sanctiuni", a spus Schepp, insistand ca Germania sa dea un semnal pozitiv.Germania si-a consolidat relatiile comerciale cu Rusia anul trecut in pofida protestelor guvernului ucrainean. Un astfel de proiect este extinderea conductei Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia in Germania.Potrivit Ucrainei, proiectul Nord Stream 2 submineaza sanctiunile UE impotriva Rusiei in contextul in care noua capacitate pare sa reduca in mod sigur rolul actual al Ucrainei in tranzitul gazului rusesc catre UE.