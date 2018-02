Germania va introduce transportul public gratuit in marile orase, pentru a scapa de masini si de poluare

Intr-o scrisoare semnata de mai multi ministri germani, printre care si cel al Mediului, trimisa in data de 11 februarie Comisiei Europene, autoritatile de la Berlin informeaza ca intentioneaza sa introduca "gratuitatea pe transportul public pentru a reduce numarul de autovehicule proprietate personala in circulatie", transmite AFP.Potrivit AFP, care a consultat aceasta scrisoare, programul ar urma sa fie testat in cinci orase din Germania, printre care fosta capitala Bonn (aproximativ 300.000 de locuitori) si Essen, centru industrial din Ruhr cu aproximativ 600.000 de locuitori.Cu toate acestea, proiectul a fost prezentat intr-un moment in care Angela Merkel nu a definitivat inca noul sau guvern. Printre cei trei ministri care au semnat scrisoarea, doar ministrul Mediului, social-democratul Barbara Hendricks, ar urma sa fie reconfirmata in functie.Daca proiectul se va concretiza, "cel mai tarziu la finele acestui an", orasele Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen si Mannheim ar urma sa propuna utilizatorilor sa calatoreasca gratuit cu autobuzele, tramvaiele si celelalte mijloace de transport in comun utilizate zilnic de sute de mii de persoane.Aceasta ar fi o veste buna pentru utilizatori in conditiile in careChiar daca automobilul este rege in Germania, numarul persoanelor care utilizeaza transportul in comun este in crestere continua de 20 de ani. Anul trecut, Federatia companiilor de transport public din Germania a inregistrat 10,3 miliarde de calatorii.Insa, ideea gratuitatii transportului public ingrijoreaza autoritatile locale care risca sa fie nevoite sa gestioneze un flux considerabil de noi calatori. Principala ingrijorare este legata de finantare."Guvernul federal trebuie sa spuna cum va finanta acest lucru", a avertizat Michael Ebling, presedintele unei federatii de regii comunale (VKU).Deocamdata nu a fost inca stabilita partea de finantare care ar urma sa revina statului federal, pentru a putea introduce gratuitatea pe transportul public si a achizitiona noi vehicule, in paralel cu angajarea de personal suplimentar in regiile de transport.Primarul din Bonn, Ashok Sridharan, avertizeaza de asemenea ca va creste brusc parcul de autobuze si tramvaie ecologice in orasul sau. Insa, "nu cunosc niciun constructor care sa poata livra intr-un timp atat de scurt autobuzele electrice de care vom avea nevoie", avertizeaza edilul din Bonn.Prin aceste masuri Berlinul spera sa convinga Bruxellesul sa nu sesizeze Curtea europeana de justitie, asa cum Executivul comunitar a avertizat ca va face fata de un numar de noua state, printre care se numara si Romania, care au fost somate la finele lunii ianuarie sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului.Cele noua state membre (Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie) se confrunta cu proceduri de infringement pentru depasirea limitelor convenite cu privire la poluarea aerului.Insa pana acum tentativele de a introduce gratuitatea pe transportul in comun s-au dovedit fara succes. In SUA, orasul Seattle a fost nevoit sa renunte la un astfel de program.