Nemtii au ajuns la concluzia ca salariul minim le stimuleaza economia

Persoanele cu cele mai scazute salarii au beneficiat de pe urma majorarii medii de 18% a salariilor, dupa ce angajatorii au fost obligatia sa plateasca nivelul minim. De asemenea, au profitat si cei cu salarii aproape de nivelul mediu, conform studiului IMK, transmite DPA.Salariile mai ridicate din acest grup vor contribui in urmatorii sapte ani la o crestere a consumului de 0,50-0,70%, ceea ce va majora si veniturile statului. Prin urmare, IMK estimeaza ca introducerea salariului va majora PIB-ul cu 0,50% timp de zece ani, comparativ cu aceeasi perioada fara salariul minim.Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a introdus in 2015 un salariu minim de 8,50 euro pe ora valabil pentru mai mult de trei milioane de muncitori. Ultima data salariul minim a fost majorat in 2017, pana la nivelul actual de 8,84 euro pe ora.La inceputul lui 2019 salariu minim ar urma sa creasca la 9,19 euro pe ora si apoi la 9,35 euro pe ora in 2020, daca Executivul de la Berlin va implementa recomandarile unei comisii alcatuite din reprezentanti ai angajatilor, ai sindicatelor si experti.Cu anumite exceptii, salariul minim se aplica tuturor angajatilor cu exceptia somerilor de lunga durata care au gasit un nou loc de munca in ultimele sase luni. Unele sectoare ale economiei germane au insa propriul lor salariu minim, care este mai mare decat nivelul impus la nivel national.Atat Fondul Monetar International cat si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica au sfatuit Germania sa majoreze salariile si sa investeasca mai mult pentru a stimula cererea interna si a reduce excedentul sau mare de cont curent.