Nemtii au obtinut ce voiau: Vor avea salarii mai mari si program mai scurt

Acordul prevede majorarea salariilor cu 4,3% din aprilie, precum si posibilitatea reducerii saptamanii de lucru de la 35 la 28 de ore, pentru o perioada de doi ani, le-a declarat jurnalistilor Roman Zitzelsberger, negociator din partea IG Metall, transmit APP, Reuters si DPA.Angajatii vor primi si o plata exceptionala de 100 de euro pe luna pentru perioada ianuarie-martie. Din 2019, lucratorii vor primi o suma fixa anuala de 400 de euro. "Acordul pilot" se aplica pentru aproximativ 900.000 de angajati din sud-vestul tarii si ar urma sa fie implementat la nivel national."Muncitorii vor avea mai multi bani in buzunare, vor obtine un procent corect din profiturile companiei, ceea ce va majora consumul", a afirmat, luni noaptea, Roman Zitzelsberger, dupa 13 ore de negocieri, care au avut loc la Stuttgart.IG Metall solicitase o crestere anuala a salariilor de 6% pentru cei 3,9 milioane de membri ai sindicatului. Solicitarile IG Metall reflecta sporirea increderii in randul sindicatelor, care sustin ca angajatii ar trebuie sa beneficieze de pe urma avansului celei mai mari economii europene. Pentru acest an se estimeaza o crestere de aproximativ 2,4% a PIB-ului Germaniei.Salariatii din sectorul industrial german au declansat saptamana trecuta greva, pentru a cere salarii mai mari si reducerea programului de lucru. Protestele au costat companiile germane aproape 200 de milioane de euro, afectand firme ca Daimler, BMW, Airbus si o serie de furnizori de piese autoUltimele majorari salariale au fost facute in iulie 2016 (2,8%) si in aprilie 2017 (2%).Recent, seful federatiei patronale Gesamtmetall, Rainer Dulger, a respins cererea privind saptamana de lucru de 28 de ore, declarand ca acest lucru ar exacerba lipsa de angajati calificati de pe piata fortei de munca din Germania.