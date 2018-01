Nemtii cer salarii mai mari si program de lucru mai scurt: "Cererile noastre sunt rezonabile din punct de vedere economic"

Un purtator de cuvant al sindicatului a declarat ca luni dimineata 65 de angajati din Aschaffenburg si 100 din Iserlohn si-au incetat activitatea. Miscarile de protest vor afecta companiile din landul Baden-Wuerttemberg, inclusiv producatorul de masini de lux Porsche, precum si firme din unele orase din landul Renania de Nord Westfalia si din estul Germaniei.Sunt afectati producatorul de lifturi Otisd in Berlin, grupul Bombardier in Brandenburg si Volkswagen in Chemnitz."Cererile noastre sunt rezonabile din punct de vedere economic, moderate si reprezinta raspunsul corect la lumea moderna in care muncim", a afirmat seful filialei din Leipzig a IG Metall, Bernd Kruppa.Angajatorii au respins cererile si au propus o majorare salariala de 2%.Joi ar urma sa aiba loc urmatoarea runda de negocieri intre sindicate si angajatori.IG Metall se asteapta ca pana la 700.000 de persoane sa participe la greva, care ar urma sa de desfasoare timp de cel putin o saptamana.Solicitarile IG Metall reflecta sporirea increderii in randul sindicatelor, care sustin ca angajatii ar trebuie sa beneficieze de pe urma avansului celei mai mari economii europene. Pentru acest an se estimeaza o crestere de aproximativ 2% a PIB-ului Germaniei.Ultimele majorari salariale au fost facute in iulie 2016 (2,8%) si in aprilie 2017 (2%).Sindicatul face campanie pentru reducerea saptamanii de lucru de la 35 la 28 de ore - cu dreptul de a reveni la un program full-time dupa doi ani - pentru angajatii care lucreaza in schimburi si cei care au grija de copii sau alte rude.Recent, seful federatiei patronale Gesamtmetall, Rainer Dulger, a respins cererea privind o saptamana de lucru de 28 de ore, declarand ca ar exacerba lipsa de angajati calificati de pe piata fortei de munca din Germania.