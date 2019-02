Nemtii le-au platit calatorilor compensatii de peste 53 de milioane de euro, pentru intarzieri ale trenurilor in 2018

Fiecare al patrulea tren pe distante lungi a intarziat in 2018, ceea ce a costat compania sume importante, deoarece din ce in ce mai multi pasageri au profitat de legislatia care le permite sa ceara compensatii pentru intarzieri.Nivelul mediu al platilor, in 2018, s-a situat la 20 de euro, cu un euro mai mult decat in 2017.De asemenea, a crescut numarul plangerilor, respectiv 2,7 milioane in 2018, cu o treime mai multe decat in anul precedent.Cifra include plangerile de la diversi operatori feroviari din Germania, nu doar de la Deutsche Bahn. Majoritatea plangerilor au vizat serviciile pe distante lungi, operate exclusiv de trenurile Deutsche Bahn. Compania a oferit si o serie de explicatii pentru intarzieri, de la vremea nefavorabila la grevele angajatilor.Pasagerii pot solicita compensatii echivalentul a 25% din costul biletului de tren daca intarzierea depaseste o ora, iar in cazul in care depaseste doua ore, pot primi jumatate din costul biletului.In decembrie, Deutsche Bahn si sindicatul din domeniul transporturilor EVG au ajuns la un acord privind disputa lor salariala, la cateva zile de la greva care a provocat haos in Germania.EVG si operatorul feroviar german au stabilit, pana in iulie 2020, o crestere a salariilor de 6,1% pentru angajatii DB si o plata exceptionala de 1.000 de euro (1.130 de dolari).Deutsche Bahn ar trebui sa angajeze 19.000 de muncitori in acest an pentru a-i inlocui pe cei din generatia baby boomers care ies la pensie. Aceasta dupa ce, in ultimii cinci ani, a angajat peste 60.000 de noi muncitori.Programul de recrutari nu se va opri in viitorul apropiat, avand in vedere ca 44% din angajatii companiei de cai ferate germane au varste de peste 50 de ani, iar 28% au peste 55 de ani.