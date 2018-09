Nemtii limiteaza cresterea chiriilor prin lege

Ministrul Justitiei din Germania, Katarina Barley, cea care a introdus actul legislativ, a subliniat ca prevederile vor permite noilor chiriasi sa cunoasca sumele pe care le plateau fostii chiriasi si daca lucrarile de renovare efectuate de proprietar justifica o eventuala majorare a chiriei, transmite Reuters.Legea germana a chiriilor a mai fost modificata odata in 2015 pentru a raspunde la cresterea preturilor la proprietati imobiliare si chirii. Atunci a fost introdusa o limita de care au beneficiat noii chiriasi din zonele intens populate, fiind interzisa cresterea cu peste 10% a chiriilor comparativ cu chiria medie din zona. Insa proprietarii puteau obtine scutiri in unele cazuri, de exemplu pentru proprietatile noi sau recent renovate.Noua lege a ministrului Justitiei, Katarina Barley, care acum va ajunge in Parlament, obliga proprietarii sa dezvaluie daca au beneficiat de astfel de scutiri in trecut si de asemenea care este chiria pe care o plateau fostii chiriasi.Migratia oamenilor spre marile orase din Germania si lipsa de locuinte disponibile a dus la cresterea chiriilor. Printre orasele cu cele mai ridicate chirii sunt: Munchen, Koln, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt si Berlin.Banca Centrala a Germaniei a avertizat ca preturile la proprietatile imobiliare din orasele germane ar putea fi supraevaluate cu 15 pana la 30%, sugerand ca este posibil sa se formeze o bula speculativa pe piata imobiliara, ceea ce ar reprezenta un risc potential pentru stabilitatea financiara.Potrivit datelor Eurostat, jumatate dintre germani sunt chiriasi. In timp ce in Romania aproximativ 96% dintre persoane locuiesc in apartamente sau case proprietate personala, cel mai mare procent din UE, in Germania proportia este de 51,7%.