Nemtii nu mai cumpara masini diesel, dupa ce au aflat ca autoritatile locale le-ar putea interzice

Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA), vanzarile de autoturisme diesel in Germania, cea mai mare piata auto din Europa, au scazut cu un sfert luna trecuta, dupa o scadere de 19,5% in luna februarie si una de 17,6% in luna ianuarie, transmite Reuters.In luna februarie, cel mai important tribunal administrativ din Germania a decis ca orasele au dreptul de a interzice circulatia celor mai poluante autovehicule diesel pentru a combate poluarea aerului. Pentru a evita scaderea vanzarilor de automobile diesel, producatorii auto, inclusiv Volkswagen si Daimler, au prelungit stimulentele pentru cumparatorii de noi automobile diesel. Insa, ingrijorarile cu posibile restrictii de circulatie si oferta limitata de vehicule echipate cu cea mai noua generatie de motoare diesel Euro 6d vor afecta vanzarile in lunile urmatoare, sustin analistii."Pentru moment, vanzarile de noi automobile diesel nu isi vor reveni", subliniaza Peter Fuss, partener la firma de consultanta EY. "Mai degraba, trendul descrescator va continua in lunile urmatoare", a prognozat Fuss, adaugand ca ponderea ocupata de automobilele diesel in vanzarile totale de automobile din Germania va scadea pana la 25% de la 31% in prezent.La nivel mondial exista o reactie negativa fata de automobilele echipate cu motoare diesel dupa ce, in luna septembrie 2015, Volkswagen a recunoscut ca a utilizat un software pentru a eluda standardele de emisii poluante. Acest scandal s-a extins la nivelul intregii industrii si a stimulat investitiile in vehiculele electrice.Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA) a mai informat ca inmatricularile de autoturisme noi in Germania au scazut cu 3,4% in luna martie pana la 347.433 unitati, pentru ca anul acesta luna martie a avut doua zile lucratoare mai putin decat luna martie a anului trecut, insa in primul trimestru din 2018 au crescut cu 4% in ritm anual pana la 878.611 vehicule.