Nemtii nu mai sunt fani ai bancilor si platilor online, asa ca tin miliarde de euro la saltea

Un studiu recent realizat de Bundesbank arata ca 9 din 10 bancnote emise in Germania sunt tinute la pastrare de catre nemti. Nevoia de lichiditati a fost atat de mare, incat anul trecut s-au retras aproximativ 12 miliarde de euro in numerar, bani pe care oamenii prefera sa-i tina in casa, a explicat Carl-Ludwig Thiele, membru al Board-ului Bundesbank.De asemenea, studiul realizat de Bundesbank arata ca germanii prefera platile in numerar, 88% dintre acesti fiind impotriva mijloacelor electronice de plata.Majoritatea sunt de parere ca renuntarea in intregime la platile in numerar le-ar provoca mari constrangeri, sustine Carl-Ludwig Thiele.In 2017, 48% din achizitiile din Germania au fost in numerar, fata de 58% in 2008. Este pentru prima data cand s-a inregistrat un procent de sub 50% la achizitiile in numerar.Platile prin smartphone sunt relativ rare in Germania, consumatorii fiind ingrijorati de securitatea tranzactiilor.Cererea pentru numerar in Germania, cea mai mare economie europeana, a crescut anul trecut cu 7%, la 365 miliarde de euro.