Nemtii isi inaspresc legislatia, de teama ca gigantii chinezi le-ar putea fura tehnologia

Publicatia Handelsblatt sustine ca Executivul german va adopta miercuri legislatia privind regulile mai stricte in privinta investitiilor straine, care va fi apoi trimisa spre aprobare in Parlament.Noile reglementari se vor aplica "companiilor importante din punct de vedere al securitatii", care sunt esentiale pentru apararea Germaniei, sau celor din domeniul infrastructurii, inclusiv firme energetice si de inalta tehnologie.Masura va permite Guvernului de la Berlin sa blocheze preluarea unor companii daca exista riscul ca expertiza (know-how) sa ajunga peste hotare si sa intervina in cazul in care un cumparator acumuleaza o participatie de 10%, fata de 25% in prezent.Inasprirea regulilor privind investitiile straine in companiile de importanta strategica vine pe fondul apetitului Chinei pentru companiile germane, apreciaza analistii. Acestia adauga ca ar putea fi modificate reglementarile privind comertul extern pentru ca statul sa se asigure ca tehnologiile cheie raman in posesia germanilor.In schimb Thilo Brodtmann, seful Asociatiei inginerilor germani, crede ca ca decizia Guvernului "este motivata politic" si provoaca "incertitudini suplimentare" in randul investitorilor straini. "Germania se bazeaza pe pietele deschise si pe investitiile externe. In acelasi timp, ne asteptam la piete deschise pentru investitii din partea partenerilor nostri din afara UE", a explicat Thilo Brodtmann.In ultimele decenii, Germania s-a apropiat din ce in ce mai mult de China, din punct de vedere economic. Statul asiatic este acum cel mai mare partener comercial al Germaniei, volumul total al comertului bilateral ajungand la aproximativ 186,6 miliarde de euro (230 miliarde de dolari) in 2017, conform datelor Guvernului german.In Germania si in alte tari, inclusiv SUA, Franta, Australia si Marea Britanie, exista temeri ca in urma preluarilor statul chinez obtine prea mult acces la tehnologiile cheie.Preluarea, in 2016, a producatorului german de roboti Kuka de catre firma chineza Midea a dat nastere la ingrijorari ca statul chinez dobandeste acces la tehnologii de varf, dar, in acelasi timp, isi protejeaza propriile companii de preluarea de catre companii straine.Noile reguli adoptate anul trecut in Germania stabilesc pentru prima data criteriile pentru blocarea unei tranzactii care pune in pericol infrastructuri vitale, precum spitalele sau retelele energetice. In plus, Guvernul de la Berlin vrea sa aiba la dispozitie patru luni, in loc de doua in prezent, pentru a examina ofertele de preluare venite de la companii din afara Uniunii Europene.De asemenea, Executivul de la Berlin a extins campul tranzactiilor care vor fi spuse examinarii sale, in special in domeniul prestatorilor de servicii sau producatorilor de software utilizate de companii care apartin sectoarelor strategice, precum retelele de electricitate, centralele nucleare, aprovizionarea cu apa, retelele de telecomunicatii, spitalele sau aeroporturile.