Nemtii se tem ca vor ajunge sa incaseze pensii mai mici de 905 euro pe luna, la limita saraciei

Chiar daca piata fortei de munca va creste, trebuie sa ne asteptam si la o extindere semnificativa a saraciei in randul persoanelor in varsta, in urmatorii 20 de ani, afirma Christof Schiller, autorul principal al studiului comandat de Fundatia Bertelsmann.In Germania, sunt considerati saraci cei al caror venit lunar este cu 60% mai mic decat venitul median. Studiul estimeaza ca pana in 2039 circa 12% dintre pensionarii germani vor avea nevoie de sprijin suplimentar din partea statului pentru a-si asigura cele necesare traiului.Cei mai afectati ar urma sa fie pensionarii care traiesc in landurile din est, unde procentajul celor care vor avea nevoie de acest sprijin s-ar putea dubla in urmatorii 20 de ani.Motivele acestei cresteri a nivelului de saracie sunt nesiguranta locurilor de munca, numarul ridicat de contracte part-time, contractele pe perioade limitate si intreruperea lucrului pentru cresterea copiilor.Autorii studiului mai subliniaza ca este imperios necesar sa se adopte o reforma a pensiilor si sa se stabileasca o pensie de baza pentru a limita saracia in randul varstnicilor.