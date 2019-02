Nemtii se tem ca vor ramane fara 25 de miliarde de euro la buget, daca nu isi restrang cheltuielile

Perspectiva unor deficite bugetare ar reprezenta o deteriorare dramatica a finantelor celei mai mari economii europene, care anul trecut a raportat un surplus bugetar de 11,2 miliarde euro, transmite Reuters.Acest avertisment este continut intr-un raport pregatit de ministrul german de Finante, Olaf Scholz, pentru colegii sai de Cabinet, in avanpremiera unor discutii regulate cu privire la planificarea bugetara, sustine Bild.Tensiunile comerciale dintre China si SUA, precum si posibilul impact al unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana, au determinat deja autoritatile de la Berlin sa isi revizuiasca estimarile de crestere pentru acest an, de la 1,8% la 1%, in conditiile in care un deceniu de crestere economica neintrerupta a motorului economiei europene se apropie de sfarsit. In acest context mai dificil, o diminuare a veniturilor din taxe ar provoca o gaura de cinci miliarde de euro in bugetul fiecarui an, potrivit Bild.O gaura de 25 de miliarde de euro ar insemna un deficit bugetar mai mic de un procent din Produsul Intern Brut al Germaniei. Cu toate acestea, Bild subliniaza ca, la o sedinta de planificare bugetara ce a avut loc saptamana trecuta, ministerele au fost avertizate sa tina costurile sub control, unul dintre motive fiind si crestere rapida a notei de plata cu salariile in sectorul public, care ar urma sa se umfle la 35 miliarde euro in 2020, de la 31 miliarde euro in 2016.