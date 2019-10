Nemtii nu se tem de criza financiara: Suntem bine pregatiti, avem resurse financiare

"Suntem bine pregatiti, avem resurse financiare decente, astfel incat, daca va exista o criza economica, putem lua contramasuri, dar in acest moment vedem doar o crestere mai lenta", a declarat Scholz, la postul public de televiziune ARD.Potrivit acestuia, daca va aparea la orizont o criza serioasa, precum cea din perioada 2008 - 2009, Germania "va putea sa faca tot ce va fi necesar", dar a dat asigurari ca nu se preconizeaza o astfel de evolutie, perspectivele indicand o imbunatatire a economiei, desi intr-un ritm mai lent decat se spera anterior.Banca Centrala a Germaniei nu este ingrijorata ca tara se indreapta spre recesiune, in pofida scaderii activitatii economice, se arata in raportul lunar publicat saptamana trecuta de Bundesbank.Desi este posibil ca PIB-ul Germaniei sa se contracteze din nou in trimestrul trei din 2019, asta nu inseamna ca tara va intra in recesiune, apreciaza Bundesbank.Economistii vorbesc de o "recesiune tehnica" daca PIB-ul se contracteaza doua trimestre consecutiv. In trimestrul doi din 2019, economia germana a inregistrat un declin de 0,1%, dupa un avans de 0,4% in primele trei luni din acest an."Daca economia scade pentru al doilea trimestru consecutiv, acest fapt nu reprezinta un motiv de ingrijorare, nu inseamna ca intreaga faza de expansiune economica s-a incheiat", in conditiile in care consumul privat si rata angajarii nu sunt afectate, se arata in raportul Bundesbank.