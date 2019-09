Olaf Scholz: Germania poate contracara criza cu "multe, multe miliarde de euro"

Adresandu-se parlamentarilor cu ocazia dezbaterilor privind bugetul general, Scholz a explicat ca planurile bugetare solide si politica Guvernului de la Berlin permit autoritatilor sa nu apeleze la noi datorii in cazul in care va exista o criza."Deoarece atunci va fi foarte important pentru noi, care suntem cea mai mare economie a UE, sa putem contracara tendintele economice negative. Si din punctul meu de vedere, cu aceste fundatii financiare solide pe care le avem in prezent, suntem in situatia de a contracara o criza economica cu multe, multe miliarde de euro, daca va aparea una in Germania si in Europa", a declarat Scholz.Acesta a adaugat: "O vom face intr-adevar atunci, va fi o politica activa impotriva crizei". Dar pana acum nu exista o criza economica, a dat asigurari marti ministrul de Finante.O parte din parlamentarii germani se opun propunerii lui Scholz de a cheltui aproape 360 de miliarde de euro (398 de miliarde de dolari) . Totusi, ministrul de Finante intentioneaza sa mentina un buget echilibrat, in pofida datelor economice dezamagitoare.Opozitia a cerut investitii mai mari in educatie si in infrastructura.Economia concentrata pe export a Germaniei sufera de pe urma agravarii tensiunilor comerciale globale. Produsul Intern Brut al Germaniei s-a contractat in al doilea trimestru, iar Banca Centrala (Bundesbank) prognozeaza o noua contractie in trimestrul al treilea, pe fondul escaladarii disputelor comerciale dintre SUA si China.Performantele dezamagitoare ale economiei germane, prima economie europeana, a inmultit solicitarile pentru stimulente fiscale. Guvernul de la Berlin studiaza mai multe optiuni in cazul in care situatia se va deteriora insa zilele trecute presedintele Bundesbank a spus ca nu este o nevoie urgenta de noi stimulente in conditiile in care rata somajului este aproape de minimul istoric, companiile continua sa investeasca, iar cererea interna ramane robusta.