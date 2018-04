Pe bugetarii nemti ii asteapta majorari salariale de 7,5%

Astfel, sunt evitate noi greve in domeniul transportului public, al asistentei sociale, al ingrijirii sanatatii si in administratie, transmit Reuters si DPA.In prima etapa, de la 1 aprilie, salariile sunt majorate cu 3,19%, apoi de la 1 aprilie 2019 cu 3,09% si in final cu 1,06% din martie 2020.De asemenea, cei mai slab platiti angajati primesc o plata exceptionala de 250 de euro.La cele trei runde de negocieri privind salariile au participat cel mai important sindicat german al functionarilor publici - Verdi - si dbb - Asociatia functionarilor publici, pe de o parte, si Guvernul federal si autoritatile locale, de cealalta parte.Initial, sindicatele solicitau o majorare salariala de 6% pentru cei aproximativ 2,3 milioane de functionari publici pe care ii reprezinta.Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a anuntat ca acordul va costa Guvernul federal aproximativ 2,2 miliarde de euro pe an, dar va face serviciile publice o optiune mai atractiva.In sectorul industrial, 3,9 milioane de angajati au obtinut in februarie majorarea salariilor cu 4% in 2018 si in 2019, precum si posibilitatea unui program de munca mai flexibil.