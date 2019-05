Perchezitii de amploare in Germania intr-un scandal de frauda fiscala internationala

Parchetul din Frankfurt a efectuat, cu ajutorul politiei judiciare si al autoritatilor fiscale, perchezitii la domiciliul a opt persoane instarite din Frankfurt si alte sase orase din Germania. In plus, au fost perchezitionate birourile a 11 banci si case de economii precum si sase companii de gestionare a activelor, au precizat procurorii."Cu ajutorul unei foste filiale a Deutsche Bank din Insulele Virgine, indivizii ale caror domicilii au fost perchezitionate sunt banuiti ca au infiintat societati in paradisuri fiscale in scopul ascunderii veniturilor de autoritatile fiscale germane si a se sustrage de la plata impozitelor", a explicat Parchetul din Frankfurt intr-un comunicat de presa.Aceasta operatiune are legatura cu precedentele perchezitii efectuate in luna noiembrie a anului trecut la birourile Deutsche Bank, pe fondul suspiciunilor de spalare de bani aparute ca urmare a scandalului 'Offshore Leaks' cu privire la paradisurile fiscale, dezvaluit in 2013 de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatii, ICIJ.