Pesta porcina din China majoreaza pretul carnatilor in Germania

In ultimele 12 luni pesta porcina africana a decimat efectivele de porci din China, cel mai mare producator si consumator mondial de carne porc. Autoritatile de la Beijing sustin ca 100 milioane de porci infectati cu pesta porcina africana au fost sacrificati de la descoperirea virusului in 2018."Este cea mai periculoasa epidemie cu care s-a confruntat industria carnii de porc", sustine expertul Cui Ernan, de la firma de consultanta GavekalDragonomics din Beijing. Jumatate din efectivele de porci din China au fost distruse astfel ca nici macar piata mondiala nu este suficienta pentru a acoperi deficitul de aprovizionare in cea mai populata tara a lumii.Importatorii din China au inceput sa cumpere carne de porc de peste tot, din Brazilia, SUA si chiar din Europa. Insa in timp ce fermierii germani sunt fericiti ca preturile au crescut, totusi consumatorii trebuie sa cheltuie mai mult atunci cand merg la macelar.In luna septembrie, preturile la carnea de porc au crescut cu 8,3% comparativ cu aceiasi luna a anului trecut, sustine Thomas Els de la firma Agricultural Market Information Society (AMI) din Bonn.Pe ansamblu, preturile la carne si carnati au crescut cu 5,4% in aceasta perioada. In prezent kilogramul de carne tocata de porc cota 5,81 euro, comparativ cu 5,38 euro in urma cu un an. Similar, un snitel din carne de porc costa in prezent 7,39 euro, fata de 7,10 euro in urma cu un an. Preturile pentru friptura de porc au urcat pana la 6,18 euro kilogramul, fata de 5,60 euro in urma cu un an.Pentru crescatorii de porci acesta este o veste buna pentru ca pot produce la un raport cost-beneficiu mai bun. In plus, este posibil ca China sa nu isi revina foarte rapid de pe urma epidemiei de pesta porcina africana. Cui Ernan de la GavekalDragonomics sustine ca efectele epidemiei se vor resimti " inca cinci ani, in ce la bun caz, si zece sau mai multi ani in cel mai prost scenariu". Exportul a facut un apel pentru o transformare radicala a sectorului carnii de porc din China dinspre fermele mici nereglementate spre fermele mari cu controale biologice stricte.Pana acum pesta porcina africana a provocat pagube economice de peste 1.000 de miliarde de yuani (127 miliarde euro), sustine Li Defa de la Universitatea de stiinte agricole din China. Autoritatile au preferat sa ascunda amploarea exacta a pagubelor insa aceasta abordarea impiedica o rezolvarea rapida si eficienta a problemelor.De asemenea, compensatiile platite fermierilor afectati de pesta porcina au fost atat de mici in vara acestui an incat fermierii nu erau interesati sa raporteze existenta unui focar. Sacrificarea animalelor si vanzarea in secret a carnii infestate era mai profitabila pentru crescatorii de porci, insa aceasta a contribuit la o mai larga raspandire a pestei porcine in China.Prezenta virusului pestei porcine africane in Romania a fost semnalata prima oara pe 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare. Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), ultimele date, comunicate pe 11 octombrie, aratau ca pesta porcina africana evolueaza in 337 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1.105 de focare (dintre care 15 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii de tip A), in scadere fata de 24 septembrie cand au fost raportate 1.223 focare.